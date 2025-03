A Magliano Alpi nuova Giunta, ma il consiglio si spacca e nasce un nuovo gruppo

Dopo le dimissioni dell'ex vicesindaco Luigi Vinai e dell'assessore Michela Tomatis, sono arrivate anche quelle del consigliere Gianpiero Galleano.

A poche ore dalla nomina della nuova Giunta, che si è insediata ieri, con la nomina di Francesco Rovere e Martina Peirone, cambia ancora l'assetto sui banchi del consiglio del comune di Magliano Alpi.

Sei consiglieri di maggioranza, nella giornata odierna, hanno infatti annunciato la costituzione di un nuovo gruppo consigliare "Uniti per il territorio di Magliano Alpi", composto da Corrado Cucchietti, Stefano Magliano, Paolo Vacchino, Irene Veglia, Luigi Vinai e Michela Tomatis.

“È stata una scelta sofferta, ma inevitabile- spiega il Capogruppo Corrado Cucchietti -, considerate le divergenze che sono venute a crearsi all'interno della Giunta e del gruppo soprattutto in merito alla trasparenza e alla comunicazione. Il nuovo gruppo nasce con l’intento di lavorare per il bene e nell'interesse del paese e per la tutela dei suoi cittadini e del territorio, con l'auspicio di riuscire a promuovere il confronto e un dialogo costruttivo".