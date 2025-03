Giovani talenti della musica: al Concorso della Rosa prestigioso risultato per due studentesse del Ghedini di Cuneo

Al "Concorso della Rosa - Premio Maria Teresa Vailati", una delle più prestigiose manifestazioni che si svolgono in Italia dedicata ai giovani talenti del campo della musica, tenutasi venerdì 21 marzo a Zibidio S. Giacomo, in provincia di Milano, l'entracquese Sophia Schivo e la cuneese Elisabetta Isoardi, studentesse al Conservatorio "G.F. Ghedini", hanno ottenuto un luminoso primo posto, rispettivamente nelle fasce di età "C" e "D" - Sezione Arpa/Chitarra.

Insieme ad altri meritevoli studenti si sono così concesse la possibilità di partecipare alla finalissima di tutti gli strumenti del 15 aprile p.v. che si terrà a Genova, presso il Museo di Arte Orientale.

E' da rimarcare anche il prestigioso secondo posto nella categoria "A" di Anna Mignano, di Asti, frequentante la Scuola di Musica "G. Verdi" dello stesso capoluogo.

Tutte e tre le giovanissime arpiste sono seguite dalla rinomata docente, Prof.ssa Fernanda Saravalli