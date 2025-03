Avis Cuneo: premiato con l’Oscar della generosità provinciale il pianfeiese Antonio Bruno

Sabato 22 marzo presso l’Auditorium Borelli di Boves, nel corso dell’assemblea provinciale dell’Avis, sono stati consegnati gli Oscar della generosità avisini, uno speciale premio per i volontari che si sono contraddistinti nel sostegno all'associazione nel corso degli anni.

Tra i premiati anche il pianfeiese Antonio Bruno, dell’Avis comunale di Cuneo, donatore dal 1981 con 130 donazioni alle spalle, premiato con distintivo in oro con diamante.

“Un premio meritato per un donatore come Antonio che con la sua generosità e disponibilità ha sempre partecipato a tutte le iniziative ed attività della sezione con dedizione ed entusiasmo. Antonio si è sempre messo al servizio degli altri: come membro del direttivo e amministratore di Avis Cuneo, come consigliere comunale a Pianfei, come volontario della casa di riposo e capogruppo degli Alpini” così la Presidente dell’Avis Cuneo e vicepresidente dell’Avis Provinciale Rosina De Luca.

“Voglio ringraziare di cuore il Presidente Zunino, la Vicepresidente De Luca e tutto il consiglio direttivo provinciale per l’inaspettato premio. Come sempre non dormirò sugli allori: il mio impegno per l’Avis e per tutte le altre realtà associative continuerà e, anzi, l’Oscar della generosità è uno stimolo per fare sempre più e meglio” riferisce il premiato, Antonio Bruno.