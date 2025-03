Un'ombra misteriosa sul Monviso: lo “Spettro di Brocken” fotografato da frazione Ghisola di Paesana

Stasera, lunedì 24 marzo alle 17,33, dalla frazione Ghisola di Paesana, in valle Po, sono state scattate alcune foto che evocano scenari apocalittici. L'autore di questi incredibili scatti è Beppe Perlo, un grande appassionato di montagna e innamorato da sempre del Monviso.

Secondo Davide Giordano, esperto geografo laureato all'Università di Genova, si tratterebbe probabilmente di un raro caso di ‘spettro di Brocken’. “Questo fenomeno – spiega Giordano – è durato appena 30 secondi, ma Perlo è stato abbastanza rapido da catturarlo con alcuni scatti.

L'evento – continua Giordano - si è verificato proprio a cavallo dell'Equinozio di Primavera. A Paesana, infatti, il sole (le cui effemeridi indicano il tramonto alle 18:53) segue una traiettoria che, vista dal centro valle, lo porta a scomparire esattamente dietro il Monviso. Inoltre, in queste ore, una perturbazione sta abbandonando la zona e la pressione atmosferica è in rapida crescita.

Le ultime nubi presenti in cielo, ancora intrise di umidità, hanno creato una situazione ideale per un fenomeno ottico straordinario. La luce radente del sole al tramonto ha colpito la parete ovest del Monviso, proiettandone in qualche modo la sagoma sulle nubi retrostanti”.

Tuttavia, Giordano non nasconde il suo stupore di fronte a questo fenomeno: “Non riesco a spiegarmelo del tutto. Normalmente, per avere un'ombra, serve una fonte luminosa che proietta su una superficie, ma in questo caso l'ombra appare tra la fonte di luce e il soggetto. Se fosse un effetto specchio, inoltre, la sagoma dovrebbe risultare ribaltata".

Il misterioso fenomeno immortalato da Perlo Perlo resta dunque un caso affascinante da analizzare ulteriormente.

Potrebbe trattarsi di un particolare effetto di rifrazione atmosferica oppure di un'illusione ottica inusuale. In ogni caso, l'evento rimarrà impresso non solo negli scatti di Perlo, ma anche nella memoria di chi ha la fortuna di ammirare la bellezza e i misteri del Monviso.