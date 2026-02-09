A Limone Piemonte la fiaccolata dei 200 atleti di Cuneoski2000

Da ormai tre settimane le piste di Quota 1400 si animano grazie agli iscritti al corso di sci alpino e snowboard dell’ASD Cuneoski2000, che ogni sabato, da mattina a sera, vivono la montagna con entusiasmo, impegno e tanta voglia di divertirsi.

Un’iniziativa che sta riscuotendo grande partecipazione e che contribuisce a rendere il comprensorio della Riserva Bianca un punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione giovanile.

Sabato 7 gennaio resterà sicuramente impressa nella memoria di grandi e piccini.

Al calar del sole, infatti, gli oltre 200 iscritti hanno preso parte a un evento particolarmente emozionante: la fiaccolata societaria.

Le piste di Quota 1400 si sono così trasformate in uno spettacolo suggestivo, illuminate dalle torce colorate sventolate con gioia da ogni bambino, regalando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Fondamentale è stata la collaborazione dei maestri della Scuola Maestri di Sci Limone e di tutti i volontari dell’Associazione, che hanno reso possibile lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza.

Numerosi anche i genitori, accorsi per assistere a uno spettacolo meraviglioso ed emozionante, culminato con uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio, che ha chiuso la serata tra applausi e sorrisi.

Una giornata speciale, all’insegna del divertimento, dell’aggregazione e dell’amicizia, che conferma quanto lo sport possa essere un potente strumento di condivisione e crescita.

L’associazione desidera ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, dando vita a un momento indimenticabile per l’intera comunità e che dà un senso all’impegno dei tanti volontari di Cuneoski2000 coinvolti.