Il gruppo storico dei "Marchesi di Clavesana" a Cervo

Domenica 8 febbraio il Gruppo Storico “Marchesi di Clavesana”, recentemente ricostituito, ha partecipato a Cervo (IM) all’evento “Viaggio nella storia medievale di Cervo”, organizzato dal Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv nell’ambito della rassegna itinerante “Medioevo nei feudi dei Del Carretto”.

Cervo è stato uno storico feudo dei Marchesi di Clavesana, per poi passare ai Del Carretto nel 1336 e poi alla Repubblica di Genova nel 1384. Questo magnifico borgo, definito la perla del Ponente ligure, è dominato dal maniero fatto edificare dai Clavesana verso il XIII secolo.



I rievocatori hanno impersonato il Marchese di Savona Bonifacio del Vasto con la nipote Adelaide, Gran Contessa di Sicilia; suo figlio Anselmo, capostipite dei Marchesi di Ceva; il Marchese del Monferrato Guglielmo VI con la consorte Berta di Clavesana; Oddone I di Clavesana con la consorte Mabilia ed Emanuele di Clavesana, cofondatore di Zuccarello, con la consorte.

Il gruppo storico era accompagnato dal Sindaco di Clavesana Bruno Terreno.

L’evento è stato patrocinato dal Consiglio Regionale della Liguria, dalla Provincia di Imperia e dal Comune di Cervo.

Hanno partecipato anche i seguenti primi cittadini del cuneese: Flavio Borgna, Sindaco di Cerretto Langhe e Marco Pallaro, Sindaco di Novello.



I presenti si sono ritrovati alle ore 10 nel castello dove il Prof. Luigi Diego Eléna, Sindaco di Fuipiano Valle Imagna (BG) ha raccontato la storia del maniero e del Comune di Cervo.



Successivamente Don Maurizio Massabò, parroco emerito di Cervo, ha celebrato la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Dopo la rituale foto di gruppo, nell’Oratorio dedicato a Santa Caterina d’Alessandria si è tenuta una solenne cerimonia aperta dai saluti di Natalina Cha, Sindaco di Cervo e del Sindaco di Clavesana.

Il Dott. Andrea Carnino nel suo intervento ha fatto scoprire ai presenti la storia di Cervo con riferimento ai Marchesi di Clavesana, ai Del Carretto e ai Grimaldi di Monaco.