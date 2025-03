La Miki Folk Band porta la musica al Caffè Sociale di Mondovì

Venerdì 28 marzo il Caffè Sociale della Stazione di Mondovì si trasformerà in un palcoscenico per una serata all’insegna della musica folk. A partire dalle 19:30, il locale ospiterà la Miki Folk Band, un gruppo che unisce sonorità occitane, brani d’autore italiani e folk internazionale, per un viaggio musicale coinvolgente e dal sapore tradizionale.

La band, composta da Michela Manera (organetto, stompbox), Silvio Carletto (chitarra, voce), Nicola Ballario (clarinetto, voce), Fabio Rosso (fisarmonica) e Claudio Costantino (basso), promette un concerto ricco di emozioni e ritmi travolgenti.

L’evento avrà inizio alle 19:30 con un aperitivo, mentre il concerto prenderà il via alle 21:00. Per l’aperitivo è consigliata la prenotazione al numero 375 8178138.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica folk e delle serate in compagnia!