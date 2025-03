Al via la demolizione dell'ex albergo di Perlo

Prenderanno il via tra pochi giorni i lavori per l'abbattimento e la demolizione dell'ex albergo "Perla", nel comune di Perlo.

La struttura, nata negli anni '60 come osteria, è cresciuta negli anni, diventando negli anni '80 frequentata e nota sala da ballo della zona, parallelamente all'attività alberghiera e ricettiva che offriva stanze per soggiorni in particolare nei periodi estivi.

L'attività è stata portata avanti fino alla pandemia quando ha poi chiusi definitivamente.

"La struttura - spiega il sindaco, Lonrenzo Benzo - è in uno stato di degrado e non più sicurezza, quindi siamo lieti che a breve prenda avvio il cantiere che consentirà di demolire questo 'contenitore' ormai vuoto, ma allo stesso tempo si chiude una pagina importante della storia del nostro paese. Al termine dei lavori sarà obiettivo dell'amministrazione capire come valorizzare al meglio l'area e recuperare questo spazio".