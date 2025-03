All’Espaci Occitan svelati i vincitori del primo concorso letterario “Giallovalle”

La maestria di Piero Dadone, nel presentare e dialogare con i vincitori, e la bravura, inconfondibile voce, di Luca Occelli nella lettura dei racconti. A Dronero venerdì 21 marzo, in occasione del festival “Ponte del Dialogo” sono stati svelati presso l’Espaci Occitan i vincitori del concorso letterario “Giallovalle”.



DIECI RACCONTI IN VALLE MAIRA



Organizzato dall’editore Nerosubianco di Cuneo, in collaborazione con il Comitato curatoriale della rassegna dronerese, si è trattato della prima edizione di un progetto ambizioso e davvero originale, di racconti gialli ambientati nella valle Maira che, insieme, hanno dato vita ad un bellissimo volume intitolato proprio “Giallovalle”. Il tutto è stato possibile grazie ad una giuria composta sia da lettori che da professionisti del settore editoriale.



I vincitori, nonché autori dei racconti presenti nel volume sono: Alessandro Borgotallo (Cuneo), Valeria Camosso (Villar San Costanzo), Grazia Castiglioni (Cuneo), Simone Castino (Costigliole d’Asti), Paola Conte (Cuneo), Marco Craveri (Verzuolo), Enrico Gallo (Cuneo), Marco Gautero (Cuneo), Mattea Rolfo (Cuneo), Marco Maria Vilucchi (Roma).



Un progetto nato per raccontare il territorio attraverso il genere giallo, unendo cultura e paesaggio, tradizione e nuova narrativa. Si guarda già alla prossima edizione, curiosi di sapere quale valle del nostro magnifico territorio farà da sfondo ad intriganti racconti.