Tra sostegno e socialità: ParkiAmo invita Alba a conoscere il suo impegno sul Parkinson

Un pomeriggio per incontrarsi, raccontarsi e farsi conoscere. Sabato 11 aprile, in occasione del Parkinson’s day, l’associazione albese ParkiAmo APS apre le porte alla città con un momento pubblico pensato per condividere attività, esperienze e obiettivi di una realtà nata da un bisogno concreto: non restare soli.

L’appuntamento è dalle 15 alle 18 circa al Salone Polifunzionale di viale Masera 1, con la presenza dell’Amministrazione comunale, del Consorzio socio-assistenziale, dell’Asl CN2 e dei volontari. Un’occasione che unisce informazione e relazione, con l’intento di avvicinare la comunità a un progetto costruito a partire dalle persone.

ParkiAmo APS nasce da un percorso condiviso tra pazienti e familiari, iniziato all’ospedale di Verduno con incontri informali diventati nel tempo qualcosa di più strutturato. Da quei momenti di confronto è emersa l’esigenza di creare una rete stabile, capace di offrire supporto continuo e opportunità concrete.

“Rallentiamo il Parkinson con l'amore” è il messaggio che accompagna il progetto e ne sintetizza l’approccio: accanto agli aspetti clinici, un’attenzione costante alla qualità della vita, alla relazione e alla condivisione.

In pochi mesi, anche grazie al sostegno di un bando della Fondazione CRC dedicato alle malattie neurodegenerative, l’associazione ha avviato diverse attività sul territorio: yoga, tai chi, nordic walking e ginnastica adattata, tra il Salone dei Tetti Blu e spazi all’aperto come il Parco dell’Acqua. Percorsi pensati per favorire il benessere fisico e creare momenti di socialità, coinvolgendo non solo i pazienti ma anche familiari, volontari e operatori.

L’evento dell’11 aprile rappresenta un passaggio di apertura alla città, con l’obiettivo di raccontare questo cammino e allargare la rete. Accanto al sostegno quotidiano, infatti, ParkiAmo punta a costruire una comunità più consapevole e inclusiva, capace di riconoscere il valore della condivisione anche nei percorsi più complessi.

Per maggiori informazioni: infoparkiamo@gmail.com