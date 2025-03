Iniziative di sostegno per gli anziani di Cervere dalla Casa di Riposo

Hanno preso il via diverse iniziative all’interno della Residenza Anziani di Cervere, aperte al territorio. Si tratta di una sperimentazione importante per la Struttura, che intende aprire le porte anche agli anziani fragili del paese e delle zone limitrofe che vivono nella propria casa. Questa apertura si sta realizzando attraverso due filoni: il primo è l’organizzazione di iniziative ludiche e motorie e la seconda un percorso informativo sulla cura dell’anziano.

Da marzo sono stati infatti avviati il corso di geromotricità per persone con difficoltà motorie (l’accesso viene valutato previa valutazione iniziale), a cura di Animazione Motoria Sorriso e un percorso di musicoterapia, a cura della Musicoterapeuta, Deborah Dalmasso. Seguirà in autunno il percorso di Pet Therapy. Le date sono disponibili sul volantino. In primavera invece si avvieranno una serie di incontri informativi rivolti a parenti e caregiver sul tema della gestione dell’anziano.

Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione CRC e si inserisce in un discorso più ampio che Socialcoop sta facendo per tutte le sue RSA consorziate (fra cui la Struttura di Cervere gestita da Cooperativa GE.S.A.C.). Socialcoop propone una nuova Residenza per Anziani, un luogo che continua a rappresentare un valore per i suoi ospiti, ma che al contempo diventa un polo di riferimento per gli anziani del territorio e per i loro caregiver, grazie alla sempre più ampia offerta di servizi e attività.

“Si lavora per rendere le residenze dei luoghi permeabili e in continuo dialogo fra dentro e fuori - dice Elisa Bonifacino, Direttrice della Struttura, di Cooperativa GE.S.A.C. – dove le professioni e competenze della struttura diventano ricchezza per il territorio e anziani residenti al domicilio diventano risorsa per le strutture, in uno scambio arricchente e dinamico”.

Per informazioni, chiamare la Residenza di Cervere il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 15.00: 0172474393