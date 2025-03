Concorso pubblico per l'assunzione di un Istruttore tecnico al Comune di Dogliani

Il Comune di Dogliani ha pubblicato un bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Istruttore tecnico – Area Tecnica – Area degli Istruttori, come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) Funzioni Locali del 16 novembre 2022. La selezione prevede una riserva di posti ai militari volontari delle forze armate.

Accesso al concorso e riserve di legge

Il concorso è indirizzato anche alle persone con disabilità, in ottemperanza alla Legge n. 68/1999, che tutela l’inserimento lavorativo delle persone disabili, nonché a coloro che hanno diritto alla riserva di posti, come stabilito dalla legge per altre categorie protette e aventi diritto alla riserva di posti.

Dettagli e modalità di partecipazione

Il bando di concorso completo è consultabile nella sezione Bandi di Concorso sul sito ufficiale del Comune di Dogliani. La presentazione delle domande è possibile fino al 18 aprile 2025. Nel bando sono indicati i requisiti, le modalità di invio delle domande, e il calendario delle prove d’esame. Per accedere al bando, è possibile cliccare sul seguente link:

Bando di concorso Istruttore tecnico – Comune di Dogliani

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Segreteria o l’Ufficio Personale del Comune di Dogliani, in Piazza San Paolo n. 10, 12063 Dogliani (Cn). Il numero di telefono per il contatto è 0173 70107.