A Niella Tanaro, Fossano e Savigliano iniziative per la giornata mondiale dell’attività fisica

In occasione della giornata mondiale dell’Attività fisica, che si celebra il 6 aprile, l’Asl Cn1 propone diverse iniziative volte a promuovere il movimento come stile di vita per migliorare la salute. “Ogni Passo conta, ogni movimento conta, ogni minuto conta” è lo slogan 2025 che sottolinea l’importanza di ogni occasione di movimento, anche minima.

Il primo appuntamento sarà domenica 6 aprile a Niella Tanaro dove la Pro Loco Aps, in collaborazione con ASL CN1, propone l’evento “Attività fisica, arte, ambiente”: una camminata tra strade e sentieri del luogo per sensibilizzare le persone ad adottare stili vita sani e attivi, favorire la partecipazione a gruppi di cammino, informare i partecipanti su storia e arte delle Cappelle di Niella Tanaro e responsabilizzarli al rispetto dell’ambiente. La partenza sarà alle ore 14 in P.zza Oreste Giondo. Si ricorda di indossare scarpe comode preferibilmente da trekking. In caso di maltempo sarà posticipata a domenica 13 aprile.

Lunedì 7 aprile, a Fossano, il gruppo di cammino dell’Associazione Diabetici promuove una camminata con il gruppo FAND a cui prenderà parte il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione per fornire informazioni sul tema attività fisica e benessere. Ritrovo ore 15,00 a Cascina sacerdote.

Il 10 aprile a Savigliano, altra camminata promossa dalle Infermiere di Famiglia e di Comunità e dal personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione cammineranno con il gruppo di cammino di Comunità Fand. Anche in questo caso verranno fornite informazioni sul tema attività fisica e benessere. Ritrovo ore 16,30 presso i giardini di Piazza Nizza.

Inoltre, per celebrare la giornata, tutte le scuole, e in particolare quelle che adottano il progetto Muovinsieme, saranno invitate, nei giorni a seguire a realizzare un’uscita a piedi o ad usare le pause attive.

Si ricorda che sarà inoltre possibile unirsi ai gruppi di cammino attivi sul territorio dell’ASL CN1. Per conoscere giorni e orari: https://www.aslcn1.it/prevenzione/piano-locale-della-prevenzione/comunita-attive-e-gruppi-di-cammino

I livelli di attività fisica regolari e adeguati producono svariati benefici sulla salute, ad ogni età: aumentano il benessere muscolare e cardiorespiratorio, migliorano la salute ossea e funzionale, riducono il rischio di ipertensione, malattie cardiache coronariche, ictus, diabete, tumore della mammella e del colon. L’attività fisica è fondamentale per l’equilibrio energetico e il controllo del peso e produce effetti benefici anche sul tono dell’umore.

Pur restando valida la raccomandazione di praticare almeno150 minuti di attività fisica a settimana in sessioni di almeno 10 minuti per ottenere benefici cardio-respiratori, oggi l’OMS sottolinea come sia utile per la salute anche l’attività fisica praticata per brevi sessioni per contrastare la completa sedentarietà.

Il modo più semplice, accessibile ed ecologico per raggiungere i livelli raccomandati di attività fisica è camminare. Per questo l’ASL CN1 promuove il cammino come pratica di salute.