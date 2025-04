Busca, “Terre di Mezzo” riconferma per la terza volta la presidente Ballatore: “(Ri)partiamo con le attività di fruizione collettiva”

Si è rinnovato, per la seconda volta da quando è stata costituita nel 2019, il direttivo dell’associazione fondiaria Terre di Mezzo di Busca, attiva nel recupero dei terreni abbandonati. Durante l’assemblea tenutasi nei locali comunali di Porta Santa Maria lunedì 24 marzo, la presidente Laura Ballatore è stata riconfermata per la seconda volta (risulta quindi al terzo mandato); con lei il vice Roberto Galliano, la segretaria Flavia Barbano, il revisore dei conti Anna Lorenza Barbano e, in veste di consigliere, il sindaco Ezio Donadio.

“Al di là del terzo mandato, la riconferma sostanziale del direttivo prosegue nell’ottica di una continuità necessaria per poter programmare dei progetti e dei programmi con le tempistiche adatte a seguire i ritmi, lenti, della natura” ha commentato Ballatore.

“Nei prossimi tre anni cercheremo, come abbiamo sempre fatto e per come possibile, di migliorare il nostro territorio – ha aggiunto la presidente riconfermata -. Siamo tutti volontari, rimaniamo in piedi grazie a bandi di finanziamento che intercettiamo grazie a collaboratori e professionisti. Da fare ce ne sarebbe tanto; sicuramente vorremmo riconfermare e spingere di più sulle attività di fruizione collettiva”.