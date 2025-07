Minacciato con un coltellino nei pressi della stazione: tentata rapina a Mondovì, indagano i Carabinieri

Tentata rapina nella serata di venerdì 25 luglio nei pressi della stazione ferroviaria di Mondovì. Intorno alle 21, un trentenne residente in città è stato aggredito da uno sconosciuto armato di un coltellino, che avrebbe cercato di rapinarlo senza riuscirci. L’uomo è rimasto illeso. Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Mondovì, impegnati nell’identificazione del responsabile.

Il sindaco Luca Robaldo ha così commentato l'accaduto: "Sono grato ai Carabinieri per il loro intervento e confido che la loro azione divenga sempre più incisiva. Al contempo esprimo vicinanza alla persona coinvolta. Nelle scorse settimane il collega Sindaco di Alba ha affrontato situazioni ancor più gravi richiedendo, e ottenendo, un maggiore presidio delle aree della stazione ferroviaria: seguiremo il suo esempio. Come Amministrazione non lesiniamo sforzi, non a caso la Giunta Comunale ha esteso le aree sottoponibili a 'Daspo urbano', includendovi anche corso Italia".

Il fatto riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree ferroviarie, spesso teatro di episodi di microcriminalità. Anche ad Alba, proprio nell’area della stazione, il Comune ha richiesto e ottenuto un rafforzamento del presidio da parte delle forze dell’ordine. La conferma dell’arrivo delle Squadre di Intervento Operativo (SIO) dei Carabinieri è giunta durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato su richiesta del sindaco Alberto Gatto e dell’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi.

I reparti specializzati dell’Arma supporteranno i militari della Stazione dei Carabinieri di Alba per incrementare la presenza sul territorio e migliorare la percezione di sicurezza in una zona considerata sensibile.