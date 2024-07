Incendio a Sanfront: nella notte il presidio dei vigili del fuoco per evitare possibili ritorni di fiamma

L'incendio innescato nel pomeriggio a Sanfront, che ha interessato un capannone dove si trovavano numerosi maiali, ha tenuto impegnate molte squadre e mezzi dei vigili del fuoco lungo la giornata fino allo spegnimenti nella prima serata.



Non, però, ancora stata ultimata la bonifica dell'area e per questo è stato predisposto un presidio dei vigili del fuoco per la notte per scongiurare un possibile ritorno di fiamma.



Ad aggravare la situazione l'ampia presenza di travi in legno del tetto e dei pannelli fotovoltaici.



Domani verranno ultimate le operazioni di bonifica dell'area ed effettuati i rilievi della polizia giudiziaria.