Sopralluogo dei Vigili del Fuoco in Alta Val Maira per soccorrere bovino ferito

In Alta Val Maira, nella zona del Passo del Cavallo al confine con la francese Val de l’Ubaye, i Vigili del Fuoco stanno effettuando in questo momento un sopralluogo per preparare il recupero di un bovino ferito ad una gamba posteriore.

L’ispezione ha lo scopo di individuare con precisione le coordinate del luogo in cui si trova l’animale e di valutare la fattibilità dell’operazione di soccorso. In base ai rilievi, sarà quindi possibile organizzare l’intervento, che potrebbe prevedere il supporto del servizio elisoccorso dei Vigili del Fuoco, vista la difficoltà di accesso alla zona.

Al momento non sono stati comunicati i tempi di svolgimento dell’operazione, che saranno definiti una volta completata la fase di sopralluogo e la pianificazione del recupero.