L'ANLA di Cuneo ha portato i suoi soci a Riva Ligure

Un folto gruppo di soci dell’ANLA di Cuneo ha preso parte, domenica 30 marzo, ad una gita a Riva Ligure, effettuata a bordo di un pullman.

La bella giornata ha permesso ai gitanti di fare una rilassante passeggiata sul lungo mare della cittadina ligure, per poi recarsi a pranzo in un noto locale della zona, dove era in programma una classica mangiata di pesce.

Nel pomeriggio l’allegra compagnia ha fatto ritorno a casa con il ricordo di colori, profumi ed immagini marini e la pancia piena di prodotti ittici appena pescati.