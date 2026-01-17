 / Viabilità

Viabilità | 17 gennaio 2026, 18:36

Tormenta in quota, chiusa al transito la Strada Statale 21 del Colle della Maddalena, da Argentera al confine di Stato

La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità

Immagine di repertorio

A causa delle condizioni meteo avverse in corso, è provvisoriamente stata predisposta la chiusura al transito della strada statale 21 “del Colle della Maddalena” nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708). Il provvedimento è stato adottato a causa della forte tormenta in quota.

La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

