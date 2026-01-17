Disagi alla viabilità a Limone Piemonte, il sindaco Riberi risponde agli Sci Club: "La responsabilità è del gestore del servizio"

In risposta alla lettera pubblicata in data odierna sulla nostra testata, inerente i disagi alla viabilità riscontrati da alcuni sci club (leggi QUI la notizia), riceviamo e pubblichiamo la replica del sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi.

In riferimento alla lettera a firma delle ASD Cuneoski2000, Ski Roc e Auxilium Cuneo, pubblicata in data odierna dalla testata Targato Cn, l’Amministrazione comunale di Limone Piemonte ritiene doveroso intervenire per fornire alcuni chiarimenti e, al contempo, esprimere il proprio sincero rammarico per i disagi verificatisi. Il Sindaco e l’Amministrazione comprendono pienamente il malcontento di sciatori, sci club e operatori turistici coinvolti e sono consapevoli delle ripercussioni che l’episodio ha avuto sull’organizzazione delle attività e sull’immagine della località. Tuttavia, è necessario precisare che il servizio di pulizia e sgombero neve delle strade nella parte alta del territorio comunale, comprese quelle di accesso agli impianti di Quota 1400 (ad eccezione della strada statale 20, di competenza di Anas, e della provinciale 44, gestita dalla Provincia) non è svolto direttamente dal Comune, bensì è affidato in appalto alla ditta La Quercia S.a.s., con sede a Bardineto (SV). Le responsabilità operative relative all’episodio segnalato sono pertanto riconducibili al soggetto gestore del servizio.

L’Amministrazione comunale ha immediatamente attivato le procedure previste: sono già stati emessi specifici ordini di servizio e formali contestazioni nei confronti della ditta appaltatrice per le criticità riscontrate. Il Comune si riserverà di adottare ogni provvedimento previsto dal contratto, inclusa l’eventuale risoluzione dello stesso.

Nella mattinata di oggi, in cui si è verificato il temporaneo blocco della viabilità, l’Amministrazione è intervenuta tempestivamente inviando Polizia Locale e Carabinieri sul posto, a seguito della presenza di un pullman che, trovandosi in difficoltà, aveva bloccato la carreggiata causando code e rallentamenti. Grazie anche all’intervento delle forze dell’ordine, la strada è stata liberata in breve tempo e resa nuovamente accessibile nel corso della mattinata.

Si ritiene, inoltre, doveroso sottolineare come, in contesti di viabilità di alta montagna, situazioni di criticità siano frequentemente aggravate dalla presenza di mezzi non dotati di pneumatici idonei o non adeguatamente attrezzati, circostanza che incide in modo significativo sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, soprattutto in presenza di precipitazioni nevose anche modeste.

L’Amministrazione comunale respinge con fermezza l’idea di una scarsa attenzione verso il turismo e verso il mondo dello sci. Al contrario, il sostegno alle attività turistiche, agli sci club e allo sport di base rappresenta da sempre una priorità, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che queste realtà svolgono per il territorio, per i giovani e per l’economia locale. Proprio per questo, l’Amministrazione continuerà a vigilare con la massima attenzione affinché i servizi essenziali, a partire dalla viabilità invernale, siano svolti con l’efficienza e la puntualità che una località come Limone Piemonte merita.

Il Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi