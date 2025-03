Inaugurato a Cuneo “Vjta”, il nuovo centro di medicina integrata per benessere e salute [VIDEO E FOTO]

Sabato 29 marzo ha inaugurato il nuovo centro Vjta a Cuneo all'angolo tra via Sebastiano Grandis 18 e via Quintino Sella 5.





Il nuovo centro nasce da un progetto di due famiglie che uniscono le proprie professionalità integrando il classico e tradizionale percorso medico sanitario a quello olistico per offrire alla persona una risposta multidisciplinare nella ricerca del benessere globale.

Insieme al proprio consulente si troverà la via per trovare l'equilibrio tra corpo, mente ed emozioni in un processo integrato di medicina naturale e terapie olistiche, che risponde a 3 P : Prevenzione, Personalizzazione, Potenziamento.

Ispirandosi all’iconico albero della vita, VJTA ha creato 3 rami: LONGE’VJTA per l’arte sanitaria naturale, OLIVJTA per le terapie olistiche e di potenziamento fisico, UNIVJTA l’accademia, dove le persone possono imparare tecniche per migliorare la qualità della vita, o, apprendere la professione di operatore del benessere.







Due le famiglie che insieme a un imprenditore visionario illuminato e generoso hanno consetito al progetto di diventare una realtà: Elisabetta Beghelli, Project Manager, il figlio Michele osteopata, la famiglia Merante, Roberto da 32 anni medico chirurgo, specialista in medicina nucleare e d’urgenza, sua moglie Tiziana infermiera e insegnante da 30 anni di terapie olistiche energetiche, il figlio Fabio chinesiologo, specialista di posturologia.



Un progetto che apre alla solidarietà, la Project Manager , Elisabetta Beghelli, spiega: “Partiranno due percorsi di beneficenza, uno a favore di bambini non vedenti e l'altro per ragazzi autistici”.





Guarda qui la videointervista:





Ecco l'offerta di ciascun centro:LONGE’VJTA: ozonoterapia indolore, dolori articolari, ernie discali, agopuntura, stanchezza cronica, cefalea, sistema immunitario, microbiota intestinale, terapie anti invecchiamento, ringiovanimento viso, anticellulite, ansia, stress, supporto psicologico,nutrizione,medicina naturale.

OLIVJTA: osteopatia per donne, uomini, bambini, anziani; posturologia, chinesiologia, riflessologia, massaggi terapeutici e rilassanti, terapie caldo e freddo, pilates, yoga,shiatsu, ginnastica dolce, tai chi, bioenergia, reiki, cromoterapia, cristallopratica, bagno di suoni, amaca e movimento aereo, meditazione, esperienze immersive.