Superfood: che cosa sono, quali sono e perché favorirli

Nella ricerca di un'alimentazione sempre più sana e completa, probabilmente hai incontrato anche tu il termine superfood. Nonostante siano tanto osannati, non tutti sanno che cosa siano, perché valga la pena preferirli e, soprattutto, quali sono. Abbiamo quindi pensato di preparare questa breve guida che fuga ogni tuo dubbio sull'argomento.

Che cosa sono i superfood: definizione

Con il termine superfood si indicano tutti quegli alimenti ricchi di proprietà benefiche per la salute dell’organismo. Tradotto con l’italiano supercibi, il termine è di recente invenzione e molto usato da nutrizionisti e dietisti. È sicuramente una formula molto amata dal marketing ma ciò non significa che non vantino tutti i benefici che vengono loro affibbiati: test, ricerche e dati scientifici confermano una maggiore qualità per l’organismo grazie alle loro caratteristiche nutrizionali e alla concentrazione di sostanze specifiche.

In un periodo storico in cui si ricerca un’alimentazione completa per ragioni salutari e ambientali, i superfood sono quindi un aiuto prezioso. Inoltre, i super ingredienti favoriscono la biodiversità e il recupero di colture tradizionali che in passato sono state abbandonate per dar spazio ad alimenti più comuni richiesti dal mercato.

Quali sono i superfood: alcuni esempi

Dopo aver capito brevemente che cosa sono i superfood, potresti domandarti quali siano questi alimenti perciò arriva il momento di nominarne alcuni. Si tratta ad esempio di bacche di goji, semi di chia, ginseng, sesamo nero, curcuma, zenzero.

Non sono però solo cibi esotici; infatti, anche la nostra tradizione è ricca di ingredienti speciali per quanto riguarda i nutrienti e le caratteristiche chimiche. Ad esempio, tutta la famiglia delle crucifere vanta proprietà benefiche per l'organismo; in particolare il cavolo nero, il cavolo romano, il cavolfiore, i cavoletti di Bruxelles possono essere utilizzati anche per preparare estratti e centrifugati. Un estrattore di succo a bassi giri è perfetto quando vuoi aumentare il consumo di vegetali che con il loro altissimo apporto di vitamine danno una marcia in più all'organismo intero e al metabolismo in particolare. Per aggiustare il sapore dei cavoli, andando sempre tra i superfood, si possono aggiungere nell'estrattore le bacche come mirtilli, lamponi e fragole.

L’avocado e il salmone sono anch'essi superfood grazie a un maggiore apporto di acidi grassi polinsaturi, cioè i tanto chiacchierati omega 3, 6 e 9 che sono essenziali per l'organismo che non riesce a produrli da solo. Tra i cereali e similcereali spiccano, invece, la quinoa e l'amaranto. Un capitolo a parte andrebbe dedicato poi ai fermentati come yogurt, kefir, kimchi, miso, tempeh, kombucha ma anche pane con lievito madre e verdure fermentate.

Perché consumare superfood: i benefici

I superfood sono da preferire perché hanno proprietà infiammatorie e antiossidanti maggiori rispetto ad altri cibi. Sono una fonte naturale di amminoacidi essenziali e costituiscono un ottimo alleato per prevenire patologie legate all'invecchiamento. Infine, sono perfetti per favorire un'alimentazione vegetariana e più varia possibile.