Quando la Banca non è più vicina alla gente

Qualcuno dirà, “ma allora ce l’hai proprio con le banche?”. Ebbene sì, ancora di più da quando ho scoperto che effettuare un bonifico on line mi costa 1 euro. Faccio tutto io, con i miei soldi, non c’è intervento di alcun impiegato o tecnico, eppure un euro se ne va in fumo, o meglio nelle casse della banca.

E cosa fanno questi istituti di credito che macinano utili stratosferici? Chiudono gli sportelli.

33 sportelli di IntesaSanpaolo dovrebbero abbassare le serrande in Piemonte, tra giugno e ottobre. Tuttavia, l’istituto ha sottolineato l’impegno nel garantire servizi alternativi tra cui la banca di prossimità, che prevede la fornitura di servizi di base negli esercizi commerciali dei piccoli comuni, come edicole, tabaccai e bar. Inoltre, ci saranno consulenti finanziari “a domicilio” sul territorio per un contatto diretto con la clientela.

La Regione ha avviato un tavolo di confronto con IntesaSanpaolo, ma intanto la notizia ha destato non poca preoccupazione nelle istituzioni e nella popolazione, perchè le chiusure avvengono per la maggior parte in piccoli comuni di montagna, già colpiti dalla desertificazione.

Finora abbiamo parlato di IntesaSanpaolo, ma piani analoghi sono in attuazione o in divenire da parte di altre banche. E così, presto, intere vallate del Piemonte saranno prive di filiali, di sportelli o anche di semplici bancomat.

Tanto tutti operano on-line. E gli anziani? E le fasce più deboli? Che si arrangino.

E il sostegno alle piccole imprese, ai commercianti, agli agricoltori che magari intendono aprire una nuova attività nelle realtà in via di spopolamento?

Un tempo gli slogan pubblicitari parlavano di “banca vicino alla gente…” . Adesso vicino alla gente – di sicuro – c’è soltanto il costo di qualsiasi operazione che ognuno fa da sé, al computer.