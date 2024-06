Domani alle 13 a Torino il presidente Cirio presenta la nuova Giunta regionale

Dopo le ultime limature, domani alle 13 a Torino il presidente Alberto Cirio presenterà la nuova Giunta regionale.

Questo lo schema: cinque posti per Fratelli d'Italia con Maurizio Marrone (Torino), Elena Chiorino (Biella), Marina Chiarelli (Novara), Federico Riboldi (Alessandria) e Paolo Bongioanni (Cuneo), due per Forza Italia con Andrea Tronzano (Torino) e Marco Gabusi (Asti), due per la civica di Cirio con Marco Gallo (Cuneo) e Gian Luca Vignale (Torino), due alla Lega con Matteo Marnati (Novara) ed Enrico Bussalino (Alessandria).

L’impianto politico è stato definito, domani conosceremo nel dettaglio l’attribuzione delle deleghe.

Per quanto riguarda la provincia di Cuneo due gli assessorati in pectore.

Uno per Marco Gallo, mister preferenza della lista Cirio, e l’altro per Paolo Bongioanni, capogruppo uscente di Fratelli d’Italia.

A quanto risulta al momento, a Gallo dovrebbero essere assegnate deleghe a Montagna, Parchi, Cave e Torbiere.

A Bongioanni Agricoltura, Commercio, Caccia e Pesca.

Vedremo se le indiscrezioni della vigilia troveranno conferma o se ci sono state modifiche in corsa.