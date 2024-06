Rifugi isolati in alta Valle Gesso: elicottero dei vigili del fuoco pronto al decollo per evacuare una ventina di escursionisti

L'elicottero Drago dei vigili del fuoco è pronto al decollo per recuperare una ventina di escursionisti bloccati nei rifugi Morelli-Buzzi e Soria-Ellena, in alta valle Gesso. Stanno tutti bene e non sono in pericolo ma, causa maltempo, le strutture sono isolate.

Si attende soltanto il miglioramento delle condizioni meteo: al momento infatti non c'è visibilità per alzarsi in volo.

Anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati coinvolti nelle attività del Centro Operativo Comunale attivato a Valdieri: “È stato chiesto alle persone presenti di restare presso le strutture in attesa di verificare le condizioni dei corsi d'acqua e la percorribilità dei sentieri”.

Una decina di escursionisti sono bloccati al Morelli-Buzzi, a 2.351 metri di altitudine, nell'alto vallone di Lourousa: “Non c'è nessun pericolo – ci assicurano i tre rifugisti che rimarranno in quota -. I nostri ospiti, arrivati ieri, stanno bene, ma non possono continuare la loro gita causa maltempo. C'è scarsa visibilità e non è detto che l'elicottero possa raggiungerci”.