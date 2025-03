Medicina Clinica e Intelligenza Artificiale: un convegno all'ospedale di Cuneo

Il 5 aprile si terrà a Cuneo presso il salone di rappresentanza dell’ospedale S. Croce la diciottesima edizione delle Giornate Primaverili di Medicina Interna, annuale convegno organizzato dalla Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, diretta da Luigi Fenoglio.

Tema dell’edizione 2025 la "Medicina Clinica e Intelligenza Artificiale - Fondamenti, applicazioni e riflessioni etiche" e rappresenta un'importante occasione per fare il punto sullo stato dell'arte dell'Intelligenza Artificiale in Medicina, per discuterne le potenzialità e le sfide, e per delineare un futuro in cui tecnologia e umanità si uniscono per migliorare la salute e il benessere dei pazienti.

“Questo nostro congresso primaverile – spiega il dottor Fenoglio – è diventato negli anni un’importante occasione di incontro e aggiornamento per la comunità medica locale. Per l’edizione della “maggiore età” abbiamo voluto affrontare un argomento di pressante attualità, ovvero la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale e il suo impatto nella pratica clinica. Questo ambito non è solo di interesse scientifico, ma anche legislativo con la recente approvazione in Senato di uno specifico disegno di legge”.

Continua Corrado Magnino, dirigente medico della Struttura e tra gli organizzatori dell’evento: “La storia dell’Intelligenza Artificiale, che a noi appare molto recente, inizia in realtà già negli anni ’50 e la Medicina è stata uno dei primi ambiti in cui si è provato ad applicarla, fin dagli anni ‘80. Già allora si riteneva che la quantità di conoscenze da tenere a mente e la difficoltà di lavorare in un ambito dominato dall’incertezza e dalla probabilità rendessero quello del medico un lavoro ideale per essere supportato da sistemi informatici. La tecnologia disponibile però non era ancora adeguata e per molti anni quei tentativi sono rimasti confinati ai laboratori di ricerca. Oggi invece la potenza di calcolo raggiunta dai computer e la digitalizzazione dei dati stanno permettendo una rapidissima evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, con ricadute già presenti, e molte altre che ancora devono venire, anche in ambito sanitario.”

Il congresso si svilupperà nell’arco dell’intera giornata con l’alternarsi di professionisti di estrazioni diverse, non soltanto medica, ma anche informatica e umanistica, provenienti, oltre che da Cuneo, dall’Università del Piemonte Orientale, da quelle di Torino e di Bari e dall’Istituto Mario Negri di Milano. Christian Bracco responsabile scientifico e Cristina Serraino: “L’Intelligenza Artificiale non è solo una nuova tecnologia da affiancare a quelle già disponibili, ha un impatto più ampio che trascende l’ambito medico e per provare a capirlo bisogna sconfinare nella computer science, nella filosofia e nella bioetica. Per questo avevamo bisogno di coinvolgere figure professionali provenienti da realtà e ambiti differenti dal nostro.”

Livio Tranchida, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle: “Definire il campo di applicazione e disciplinare l'applicazione dell’intelligenza artificiale che oggi coinvolge ambiti sempre più vasti della Medicina, è fondamentale. Come è indispensabile affrontare la questione dal punto di vista etico.

Sono pertanto da incoraggiare eventi di confronto tra professionisti, come quello promosso dal dottor Fenoglio e la sua équipe come tema centrale delle Giornate Primaverili di Medicina Interna 2025. E oggi ancor di più, poiché prendono sempre più piede le tecniche di machine learning anche in Sanità.

Oggi si discute dell’applicazione di un’innovazione che ha imboccato una strada senza ritorno. Perciò occorre formazione, nella consapevolezza che il governo clinico debba restare saldo nelle mani degli specialisti, imprescindibili in un mondo in cui la relazione medico-paziente rischia di passare in secondo piano.”

Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Medicina Interna, dalla Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università di Torino e dalla Scuola di Medicina dell’Università di Torino. La partecipazione è aperta a tutti i professioni sanitari che possono iscriversi accedendo alla piattaforma HYPERLINK "http://www.formazionesanitapiemonte.it" www.formazionesanitapiemonte.it.