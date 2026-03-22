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L'edificio interno alla CRI di Racconigi
Gli ambulatori dei medici di base di Racconigi si trasferiscono in via Priotti: dal 30 marzo la nuova sede nella struttura della Croce Rossa
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Sanità | 22 marzo 2026, 18:34

Gli ambulatori dei medici di base di Racconigi si trasferiscono in via Priotti: dal 30 marzo la nuova sede nella struttura della Croce Rossa

Il trasloco da via Principessa di Piemonte avverrà tra il 27 e il 29 marzo: cinque medici di medicina generale operativi nel nuovo spazio, con ingresso indipendente riconoscibile dal cancelletto rosso e un numero telefonico dedicato

L'edificio interno alla CRI di Racconigi

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A partire da lunedì 30 marzo gli ambulatori dei medici di medicina generale di Racconigi lasceranno l’attuale sede di via Principessa di Piemonte e saranno operativi nella nuova sede di via Giovanni Priotti, all’interno di un edificio di proprietà del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana.

Il trasferimento avverrà nei giorni compresi tra il 27 e il 29 marzo, al fine di garantire la piena operatività dei servizi da lunedì 30 marzo.

Gli ambulatori ospiteranno i medici dott.sa Chiara Bellonio, dott.sa Chiara Bertola, dott. Claudio Gazzera, dott.sa Paola Panero e dott. Pietro Salomone, per il cui utilizzo l'associazione che li rappresenta e il Comitato di Racconigi della Croce Rossa hanno stipulato una convenzione che ne disciplina il rimborso degli oneri e istituendo un percorso di accesso agli ambulatori dedicato e separato da quello di accesso alla sede della Croce Rossa, prevedendo un nuovo ingresso indipendente da via Priotti, ben localizzabile dal cancelletto pedonale di colore rosso e posto di fronte alla piazza dove si trovano le scuole medie.

L'intervento che ha permesso il recupero della struttura ove sorgono gli ambulatori, ha valorizzato il fabbricato all'interno dell'area della Croce Rossa, che per ultimo è stato oggetto di restauro, con la realizzazione sia degli ambulatori che di una saletta polivalente che sarà adibita ad attività didattiche formative e di protezione civile in ambito delle attività della Croce Rossa, ponendo la sede racconigese sempre più vicina alle necessità della cittadinanza.

Contestualmente all’apertura dei nuovi ambulatori, sarà attivato un numero telefonico dedicato ai pazienti dello studio medico, 0172 1640 007.

[Nuovo accesso pedonale da via Priotti]

cs

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