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Eventi | 25 marzo 2026, 08:27

Ad Alba una serata per scoprire come l'intestino "parla" al cervello

Lunedì 13 aprile alla Fondazione Ferrero un incontro gratuito con due esperti di livello internazionale sul ruolo del microbiota nella salute neurologica e nel benessere di tutte le età

Pasquale Striano

Pasquale Striano

Sarà l’Auditorium della Fondazione Ferrero (Strada di Mezzo 44), ad ospitare lunedì 13 aprile alle ore 20:30, l’incontro dal titolo “Il microbiota intestinale, un alleato per il benessere del cervello”, promosso dalla Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Alba, Orsola Bonino.

L’incontro, aperto a tutti, si inserisce in un contesto di crescente attenzione scientifica internazionale, sul ruolo del microbiota nella salute neurologica e nello sviluppo umano.

Anche una recente ricerca condotta dall’Università di Torino e dall’Università Complutense di Madrid, pubblicata sulla rivista Scientific Reports (gruppo Nature), ha indagato il legame diretto tra microbiota intestinale e sistema nervoso. Lo studio, come aveva evidenziato l’ex rettore di Torino, il neuropsichiatra Stefano Geuna, apre la strada a nuovi approcci terapeutici per disturbi neuropsichiatrici gravi e diffusi, come ansia e depressione, dimostrando che si può intervenire sul microbiota intestinale con strategie dietetiche mirate.  

Presenteranno la loro vasta e prolungata esperienza su questo tema due autorevoli relatori: Pasquale Striano, Professore Ordinario di Pediatria all’Università di Genova e Direttore dell’Unità Operativa di Neurologia Pediatrica dell’Istituto Gaslini, tra i massimi esperti internazionali in encefalopatie epilettiche e disturbi neurologici dello sviluppo, e Paolo Mainardi, ricercatore con oltre vent’anni di esperienza nello studio del microbiota e autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sull’asse intestino-cervello.

Il tema centrale della serata sarà il cosiddetto asse microbiota-intestino-cervello, oggi oggetto di crescente attenzione nella comunità scientifica internazionale per le sue implicazioni nei processi cognitivi, nello sviluppo neurologico e nel benessere complessivo della persona. 

 

Pasquale Striano sottolinea: "L’asse microbiota-intestino-cervello è un sistema di comunicazione bidirezionale complesso. Il microbiota intestinale svolge un ruolo rilevante nei processi di maturazione e di controllo del sistema nervoso centrale. Sue alterazioni possono modificare lo sviluppo neuropsichico. La modulazione nutrizionale, l’attenzione agli stili di vita e l’adozione di interventi non farmacologici rappresentano ambiti di crescente interesse, soprattutto in un’ottica preventiva".

Accanto alla prospettiva clinica, l’intervento di Paolo Mainardi offrirà una lettura sistemica e innovativa del rapporto tra uomo e microbiota: "L’ecosistema corpo umano", spiega l'esperto genovese, "è composto da due corpi: uno cellulare, l’altro microbico, che vivono in simbiosi. Quello microbico enormemente più performante tra i due, quello cellulare svolge solo il ruolo di contenerlo, è uno spazio abitativo. Il corpo microbico ha interesse a mantenerci sani, in quanto, come noi, preferisce vivere in un ambiente confortevole e lo potrebbe fare con un'enorme efficacia. Se non siamo sani è perché glielo stiamo impedendo con gravi errori soprattutto sulla dieta".

[Paolo Mainardi]

L’incontro, che si configura come un’importante occasione di divulgazione scientifica e confronto interdisciplinare, aperta a un pubblico ampio e trasversale, farà maturare crediti formativi agli insegnanti, che riceveranno un attestato di partecipazione.

"Questa conferenza, patrocinata da Regione Piemonte, Comune di Alba, Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero, Asl CN2 e associazione La cura, rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento. Un momento utile per promuovere il benessere di bambini, persone con disabilità, anziani e adulti, rafforzando una cultura della prevenzione e dell’inclusione", evidenzia Orsola Bonino, Garante del Comune di Alba per i diritti delle persone con disabilità, ringraziando Fondazione Ferrero per la generosa ospitalità.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria attraverso il link https://www.eventbrite.it/e/il-microbiota-intestinale-un-alleato-per-il-benessere-del-cervello-tickets-1984964475179

L’appuntamento si inserisce nel più ampio percorso di sensibilizzazione promosso dalla Garante del Comune di Alba per i diritti delle persone con disabilità.

cs

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