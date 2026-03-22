Solidarietà, umanità e cura: i valori su cui si fonda l’attività di Fondazione Adas [VIDEO]

L’Adas è stata tra i soci fondatori della Federazione Cure Palliative FCP, nata a Milano il 6 aprile 1999. A.D.A.S. opera nel territorio della provincia di Cuneo a favore di pazienti appartenenti a varie Aziende Sanitarie, applicando a domicilio i principi delle cure palliative, in costante collaborazione e integrazione con il Centro di Algologia e Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e con i Medici di Base del territorio e in Convenzione con l’Azienda Asl CN1. Inoltre l’Adas, a seguito di richiesta di pazienti e famigliari, Psicologi e OSS.
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