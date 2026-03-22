domenica 22 marzo
Solidarietà, umanità e cura: i valori su cui si fonda l’attività di Fondazione Adas [VIDEO]
Solidarietà, umanità e cura: i valori su cui si fonda l’attività di Fondazione Adas [VIDEO]
Leggi le ultime di: Solidarietà
 / Solidarietà

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Solidarietà | 22 marzo 2026, 10:48

Solidarietà, umanità e cura: i valori su cui si fonda l’attività di Fondazione Adas [VIDEO]

Solidarietà, umanità e cura: i valori su cui si fonda l’attività di Fondazione Adas [VIDEO]

L’Adas è stata tra i soci fondatori della Federazione Cure Palliative FCP, nata a Milano il 6 aprile 1999. A.D.A.S. opera nel territorio della provincia di Cuneo a favore di pazienti appartenenti a varie Aziende Sanitarie, applicando a domicilio i principi delle cure palliative, in costante collaborazione e integrazione con il Centro di Algologia e Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e con i Medici di Base del territorio e in Convenzione con l’Azienda Asl CN1. Inoltre l’Adas, a seguito di richiesta di pazienti e famigliari, Psicologi e OSS.

Intervista dott. Piero MEINERI

Daniela Bianco / Riccardo Lacqua

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium