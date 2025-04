A Cuneo l'incontro “Da Santiago al cammino di San Giacomo in Valle Stura"

Venerdì 4 aprile alle ore 20.30 nel salone della parrocchia del Sacro Cuore a Cuneo la Confraternita San Giacomo di Cuneo organizza un incontro aperto a tutti sul tema “Da Santiago al cammino di San Giacomo in Valle Stura", ovvero una panoramica sui Cammini di Santiago ed uno sguardo su quelli nazionali con particolare riferimento a quelli locali, come pellegrini apportatori di pace e di fratellanza tra i popoli.

Anche quest’anno la Confraternita continua la sua attività di promozione dei cammini e nella serata saranno proposti video foto che partendo da Santiago (un mix dei vari Cammini) e passando per il Cammino di Don Bosco e per la Via Lauretana Senese da Siena a Cortona, porteranno nella nostra provincia per far conoscere un cammino locale come quello in Valle Stura, che la Regione Piemonte ha inserito nel suo elenco dei Cammini Spirituali, promuovendoli con appositi depliants.

Durante l’incontro sarà lasciato ampio spazio per richieste di informazioni, chiarimenti e soddisfare curiosità. Ingresso libero.