Dalla passione per le immagini a una professione concreta

In un mondo sempre più visivo, saper raccontare attraverso immagini e contenuti digitali non è più solo una passione: è una competenza richiesta, trasversale, spendibile in moltissimi ambiti professionali. È proprio in questa direzione che si inserisce il corso Social media e tecniche di fotografia – GOL promosso da AFP. Un percorso gratuito pensato per chi vuole acquisire competenze concrete e immediatamente utilizzabili nel mercato del lavoro.

Non si tratta di un semplice corso di fotografia. Qui, lo scatto diventa strumento di comunicazione: gli allievi imparano a progettare contenuti digitali, a gestire immagini per i social media e a costruire una narrazione visiva efficace, integrando competenze fotografiche e di marketing digitale.

Il risultato? Profili professionali sempre più richiesti oggi: content creator, social media assistant, collaboratori per agenzie di comunicazione, figure di supporto alla promozione digitale di aziende, negozi e realtà locali. Le competenze acquisite trovano applicazione in numerosi settori: dalla moda alla pubblicità, dagli eventi alla valorizzazione culturale, fino alla promozione di brand e attività commerciali. Un ventaglio di possibilità che permette di costruire percorsi professionali flessibili, anche in forma autonoma.

In un contesto in cui le imprese cercano sempre più persone capaci di comunicare online in modo efficace, saper unire fotografia, social media e strategia digitale significa avere una marcia in più.

Con le sue 80 ore di formazione concentrate e pratiche, il corso rappresenta un primo passo concreto per entrare nel mondo della comunicazione digitale con competenze solide e aggiornate. Un’opportunità reale, gratuita e accessibile, pensata per trasformare un interesse in una professione.

I corsi sono gratuiti e finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU (Programma GOL- Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1. “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”) e dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021/2027. L’attivazione dei corsi è subordinata all’approvazione e al finanziamento da parte degli Enti competenti.

Info e contatti

Centro di Cuneo, Via Tiziano Vecellio, 8/C Cuneo

Telefono 0171-693760

Email: centrocuneo@afpdronero.it o segreteria.cuneo@afpdronero.it