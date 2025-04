"Ancorati alla speranza": il Giubileo con gli ospiti e il personale del carcere di Cuneo

"Ancorati alla speranza". È questo il titolo dell'iniziativa, organizzata dall’associazione di volontariato "Ariaperta" che opera presso il carcere di Cuneo, dall’associazione Papa Giovanni XXIII, con il gruppo "Sesta opera", la Caritas e la diocesi di Cuneo-Fossano che si svolgerà sabato 12 aprile, presso la Casa Circondariale, in occasione del Giubileo.

Programma

Ore 8.45 - 9.00

Ritrovo presso la Chiesa di Santa Croce

Via Fratelli Vaschetto 12, Cuneo

Ore 9.00

Inizio del pellegrinaggio verso il carcere di Cerialdo

(passando dalla pedancola sul fiume Stura)

Ore 10.00

Arrivo previsto al carcere

(per chi arriva a piedi dalla città e per chi arriva in macchina direttamente lì)

Ore 10.15 - 10.45

Celebrazione aperta a tutti i partecipanti nel primo cortile

Ore 11.00

Santa Messa nella cappella interna del carcere

Celebrata da Mons. Piero Delbosco

Accesso consentito solo alle persone autorizzate

Per tutti gli altri è prevista una breve visita al forno del panificio

Organizzato da:

Riaperta Cuneo

Comunità Papa Giovanni XXIII

Gruppo Sesta Opera San Fedele

Caritas Cuneo-Fossano

Diocesi di Cuneo-Fossano