Professionalità, dedizione e umanità: un lettore ringrazia l'Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo un'altra delle tante lettere che, settimanalmente, i lettori ci inviano per chiederci di poter ringraziare in modo pubblico l'ospedale di Cuneo e il suo personale

***

Gentile Direttore,

Desidero esprimere, attraverso il Suo giornale, il mio più sincero ringraziamento a tutto lo staff medico ed infermieristico del reparto di Otorinolaringoiatria della dott.ssa Silvia Ponzo dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo per la competenza, la disponibilità e la gentilezza dimostrate durante il mio ricovero.

A distanza di circa un anno dalla mia operazione, non posso fare a meno di ricordare la professionalità e la dedizione dei medici e degli infermieri, che mi hanno accompagnato con umanità e supporto in ogni fase del mio percorso. Nei momenti di grande difficoltà fisica ed emotiva è un grande sollievo poter avere accanto persone competenti, gentili e sempre disponibili. Grazie di cuore per aver reso un momento difficile più sereno, con la vostra presenza rassicurante e attenta.

Un grazie speciale va anche al personale medico e infermieristico degli ambulatori del reparto, che continuo a frequentare per i controlli e le visite periodiche. Nonostante i turni lunghissimi e il carico di lavoro sempre maggiore, trovo sempre accoglienza, disponibilità e un sorriso ad accogliermi.



Alfonso Giordano