"Prato Nevoso non si esaurisce alle Stalle Lunghe, il nucleo originario è lasciato all’abbandono"

La testimonianza di una lettrice si aggiunge alla protesta dei villeggianti riuniti nel gruppo Love Prato Nevoso e a quella di Prato Nevoso Ski riportati ieri da queste pagine .

Gentile direttrice,

non sono solita rivolgermi ai giornali chiedendo la pubblicazione di articoli, ma visto che l'argomento "Prato Nevoso" è stato trattato in questi giorni sui media locali ho ritenuto utile riportare una testimonianza diretta di come la località turistica sia lasciata all'abbandono, pur essendo congestionata.

Quello che vorrei qui denunciare è lo stato in cui versa il nucleo originario di Prato Nevoso.

Frequento questa località da oltre trent’anni come proprietaria di una seconda casa e devo dire che ci sentiamo completamente inascoltati dal Comune.

Non sappiamo più a chi rivolgerci, né con chi parlare, perché tutti coloro a cui ci siamo indirizzati finora non sono intervenuti in alcun modo.

Trovo apprezzabile la disponibilità al dialogo e l’impegno che Prato Nevoso Ski ha dimostrato nel corso degli anni nello sviluppo della località.

Allo stesso tempo, ritengo doveroso ricordare che Prato Nevoso non si esaurisce nell’area delle Stalle Lunghe: l’intera zona precedentemente edificata, compresa la zona Prel, fa parte integrante della località turistica e contribuisce in modo significativo alle entrate comunali, in particolare attraverso il pagamento dell’Imu e della Tari sulle seconde case. Questa zona del territorio, non riceve alcun tipo di servizio nonostante le numerose segnalazioni a chi dovrebbe occuparsene.

Negli ultimi giorni ci siamo trovati, di fatto, impossibilitati a uscire dalle nostre abitazioni a causa di auto parcheggiate in modo irregolare davanti agli accessi dei condomini. Nonostante, appunto, ripetute segnalazioni telefoniche, non si è vista la presenza di un vigile, di un addetto al controllo o di un parcheggiatore.

Riteniamo che un minimo di considerazione per quest’area sia non solo doveroso, ma necessario: nessun presidio, nessun controllo, nessun intervento, mancanza di illuminazione stradale, nemmeno un’iniziativa simbolica durante il periodo natalizio.

Una parte della località che contribuisce economicamente in modo significativo non può essere lasciata in uno stato così di completo abbandono.

Confidiamo pertanto in un intervento concreto che possa ristabilire condizioni di vivibilità adeguate anche nella zona Prel, per porre fine a una situazione che definirei vergognosa.

Grazie.

Lettera firmata