In scadenza il consiglio di amministrazione dell'ospedale di Busca: il grazie dei sindaci del territorio

Il sindaco di Tarantasca Giancarlo Armando, assieme a Giuliano Degiovanni, sindaco di Rossana, e Stefano Ribero, primo cittadino di Villar San Costanzo, tengono a ringraziare pubblicamente l’attuale Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. Ospedale Civile di Busca, in scadenza in questi giorni, per l’attività gratuita e volontaristica svolta nel corso del quinquennio di mandato (2021-2025).

Queste le loro parole, che evidenziano il riconoscimento di un lavoro proficuo a favore della comunità: "L’azione sociale e amministrativa posta in essere, anche attraverso l’attuazione di progettualità innovative e una costante collaborazione istituzionale, ha consentito all’Ospedale Civile di Busca di consolidare il proprio ruolo quale struttura di riferimento per l’assistenza agli anziani su un ampio ambito territoriale, rafforzando al contempo il servizio reso alle comunità locali da noi amministrate.

Esprimiamo altresì l’auspicio che il presidente, Tommaso Alfieri, possa proseguire nel proprio incarico e venga riconfermato, in considerazione delle comprovate capacità manageriali e organizzative dimostrate nel corso del mandato".