Fiera di Primavera, con Coldiretti un convegno per gli allevatori oltre a gusto e divertimento per famiglie

Nel weekend del 12 e 13 aprile, in occasione della Fiera di Primavera, Coldiretti si prepara a portare nel cuore di Mondovì una serie di iniziative e attività dedicate agli allevatori, a tutte le famiglie e ai bambini.

Sabato 12 aprile, alle ore 9.30, presso la Sala Scimè in corso Statuto 11/D, Coldiretti organizza un convegno, in collaborazione con Anaborapi, su Blue tongue e Afta epizootica, malattie che rappresentano una minaccia per gli allevamenti bovini, patrimonio dell’economia agricola monregalese e piemontese. Si farà il punto sulle due malattie grazie al contributo del dott. Emanuele Peirone dei Servizi veterinari dell’ASL CN 1 - Sanità animale; interverranno il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo, e il Direttore di Anaborapi, Andrea Quaglino.

Tante, poi, le proposte per grandi e piccini messe in campo da Coldiretti Campagna Amica nell’intero weekend di Fiera, fra piazzale Unità d’Italia e corso Statuto.

Nella nuova postazione di piazzale Unità d’Italia, le fattorie didattiche Coldiretti del circuito Educazione alla Campagna Amica proporranno curiosi laboratori grazie a cui i bambini impareranno, divertendosi, la biodiversità delle nostre terre, l’importanza della stagionalità e l’origine dei prodotti che portiamo ogni giorno in tavola (info e prenotazioni al numero 366 5752531 o via email a eca.cn@coldiretti.it):

Sabato 12 aprile, alle ore 15.30, “Piccoli sommelier del miele”: i più piccoli potranno avvicinarsi al mondo delle api e del miele con Valter Ellena de “L’Ape Golosina di Cascina Monfrin”.

Sabato 12 aprile, alle ore 16.30, “Orto artist”: i bimbi potranno creare lavoretti manuali con materiali naturali, guidati da Carla Ravera di “Cascina Falletti”.

Domenica 13 aprile, alle ore 10.30, “Noccioliamo”: i bambini scopriranno il goloso mondo della nocciola con Claudio e Sara Clerico di “Casa Vecchia”.

Domenica 13 aprile, alle ore 15.30, “Casari in erba”: i piccoli si cimenteranno nella produzione dei formaggi con Roberta Colombero dell’azienda agricola “Colombero Giulio”.

Sempre in piazzale Unità d’Italia, spazio alla fattoria degli animali curata dalla cooperativa Colla Bauzano in collaborazione con Coldiretti, in cui bambini e famiglie saranno guidati in un percorso alla scoperta della campagna per conoscere da vicino cavalli, pony, asinelli, vacche e vitellini, capre e pecore. Nel medesimo piazzale andrà in scena anche l’esposizione di bovini di Razza Piemontese a cura di Anaborapi, “PrimaVera Piemontese”.

Nello stand istituzionale di Coldiretti in piazzale Unità d’Italia si potrà partecipare alla raccolta firme #nofakeinitaly per una proposta di legge di iniziativa popolare che renda obbligatoria l’origine degli ingredienti su tutti gli alimenti in commercio nell’Unione europea.

A proposito di prodotti con origine garantita, gli agricoltori Coldiretti del circuito Campagna Amica proporranno, sotto i tradizionali gazebo gialli in corso Statuto, gustose specialità 100% Made in Italy dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Sicilia: vini, formaggi vaccini e ovicaprini, salumi, prodotti da forno dolci e salati, olio evo bio, zafferano, prodotti a base di Nocciola Piemonte IGP e Pera Madernassa, confetture, composte, succhi, miele e altri prodotti dell’alveare, cosmesi di capra, fiori e piante.

“Sarà un’ottima occasione per celebrare il valore della nostra agricoltura contro il ‘fake in Italy’ a tavola, ossia l’invasione di prodotti alimentari stranieri spacciati per italiani che spesso non rispettano i nostri stessi standard in materia di sicurezza alimentare, ambientale e di tutela dei diritti dei lavoratori, facendo concorrenza sleale alle aziende agricole italiane e facendo crollare i prezzi pagati a noi agricoltori” evidenzia il Presidente Coldiretti di Zona Mondovì, Marco Bongiovanni.

“Siamo lieti di collaborare anche quest’anno alla buona riuscita della Fiera di Primavera, con iniziative che ci consentono di promuovere la filiera corta tutta italiana e sensibilizzare i consumatori, a partire dai più piccoli, sul rispetto per l’ambiente, gli animali, il territorio e sull’importanza della stagionalità e dell’origine dei prodotti che portiamo ogni giorno in tavola” commenta il Segretario Coldiretti di Zona Mondovì, Gianni Gentile.