Successo per le iniziative alla biblioteca di Vicoforte

Venerdì 4 aprile, in collaborazione con la libreria “Il Banco”, si è svolta la presentazione del libro “Gemmadora” di Paola Gula, che ha colloquiato in modo gradevole e coinvolgente con Domenico Dompè nel raccontare la particolare storia contenuta nel suo romanzo intriso di credenze popolari. Non sono mancate le domande da parte di un pubblico interessato e coinvolto.

Sabato mattina, nei locali della biblioteca, un bel gruppo di bambini e di bambine sono stati ascoltatori e protagonisti delle letture proposte dai volontari della biblioteca, grazie ai quali è molto attiva ed aperta il mercoledì dalle ore 15 alle 17 ed il sabato mattina dalle 10 alle 12.

La biblioteca è dotata di una ricca quantità di libri di qualsiasi genere, tutti ben catalogati e custoditi, fra i quali molti sono adatti per le letture dei ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, e possono essere presi in prestito negli orari suddetti.