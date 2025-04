Cuneo, premiati i vincitori del concorso "Conoscere la Borsa"

Venerdì 28 marzo, in occasione del Meeting locale di Conoscere la Borsa che si è svolto a Cuneo, sono stati premiati i team meglio classificati fra gli istituti cuneesi che hanno partecipato al progetto Conoscere la Borsa, progetto europeo di educazione economica e finanziaria promosso in provincia di Cuneo da CRC Innova e sostenuto dalla Fondazione CRC: a ogni squadra partecipante era stato assegnato un capitale virtuale di 50 mila euro da investire, nell'arco di quattro mesi, fra 175 titoli quotati nelle principali borse europee. Durante il percorso gli studenti, supportati da formazioni on line, hanno incontrato in classe operatori economici e finanziari.

Per l’edizione 2024-25 la provincia di Cuneo ha visto l’adesione di 17 istituti di secondo grado, fra cui il Denina Pellico Rivoira, con la relativa partecipazione di oltre 1.150 studenti suddivisi in 384 team, che si sono misurati a livello europeo con oltre 100 mila ragazze e ragazzi.

Ottimo piazzamento nella classifica Italia “Sostenibilità” con un quinto posto per il team del Denina Pellico Rivoira INVESTITRICI ALLO SBARAGLIO, composto da Yashashvi Kanwar e Alice Hu, monitorate dalle docenti Lidia Ricchiardi e Laura Fina. Premiato fra gli istituti cuneesi anche il team LITTLE BRAIN del Denina composto da Di vita Francesco, Boero Mattia e Zhou Kang, guidati dal prof. Chiappero (migliori classificati nella categoria Performance).

Dell'ITIS Rivoira sono andati riconoscimenti a due squadre, accompagnate alla giornata del 28 marzo dalla prof.ssa Cometto: FSTRINGS (EL Akhdar Ayoub, Gontero Alessio, Milanesio Claudio, Stirbu Nikon della 4^L nella sezione Performance) e THE WOLF OF PAESANA (Boaglio Francesco, Bruno Francesco, Perasso Francesco e Anselmo Nicolo' della 4^F nella sezione Sostenibilità). La giornata si è conclusa con un rinfresco presso il locale Baladin a Cuneo e le successive visite guidate alle mostre “Canaletto Van Wittel Bellotto. Il Gran Teatro della Città”, nel complesso monumentale di San Francesco, e “50 anni di Cubo” presso lo Spazio Innov@zione.