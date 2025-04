Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì supera Racconigi in trasferta e conserva 5 punti di vantaggio sull'Acqui secondo

Nel campionato di Serie C la capolista VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba rispetta appieno il pronostico favorevole e piega in trasferta il fanalino di coda Racconigi con un più che convincente 3-0 (19-25,21-25, 21-25). In classifica generale, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, la capolista sale a quota 57, sempre a +5 sull’ Acqui secondo, che ha vinto 3-1 ad Asti, ed a +7 sul Lasalliano Torino terzo, che ha superato Altiora per 3-2.

“I ragazzi – commenta al termine coach Massimo Bovolo – sono stati bravi a trasformare la frustrazione derivante dalle decisioni del Giudice Sportivo in rabbia agonistica, riuscendo a giocare su buoni livelli ed a stare sempre in vantaggio nel punteggio. Sapevamo che questa era una trasferta ricca di insidie e di trappole perchè i giocatori in campo si conoscono molto bene e di conseguenza eravamo certi che i ragazzi di Racconigi avrebbero cercato in tutti i modi di metterci in difficoltà e di conquistare un successo di prestigio. Questo campionato ha dimostrato che se non sei preparato mentalmente e fisicamente rischi di perdere punti contro qualsiasi avversario. Sino ad ora abbiamo fatto parecchio, ma non abbiamo ancora fatto nulla: in queste ultime 4 giornate conta soltanto il risultato e conquistare il più velocemente possibile i punti che ancora ci mancano. Ora concentriamoci sulla partita di sabato sera al PalaItis contro Cuneo, una partita da affrontare con la giusta attenzione e determinazione perché loro sono una squadra composta da giovani tecnicamente e fisicamente di livello decisamente elevato, che, come naturale che sia, da inizio stagione sono notevolmente cresciuti e, se incappano nella giornata giusta, sono in grado di battere qualunque avversario. Dai ragazzi mi aspetto un’ ulteriore prova di sostanza, che possa fornire un’ altra conferma della brillantezza del nostro cammino”

Massimo Bovolo è partito con Polizzi in regia, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Borsarelli e Candela.

Nel primo set i monregalesi partono forte e si portano subito sull’ 8-2 grazie ad un attacco di Genesio. Un ace di Caldano vale il 14-6, un ace di Garelli il successivo 19-9, un muro della coppia Garelli - Berutti porta il VBC sul 24-18 ed infine un attacco vincente di Genesio firma il punto del definitivo 25-19, mentre entrano Borsarelli per alzare il muro e Candela in seconda linea.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 3 pari, poi i monregalesi allungano e prima si portano sul 6-3 grazie ad un bel muro di Caldano, poi sul 10-7 grazie ad un attacco di Garelli, quindi sul 13-10 grazie ad un muro di Berutti. Menardo firma il punto del 19-15, Garelli mette a terra il 23-19, Genesio firma il 24-20 ed infine il parziale si chiude con un errore dai nove metri dei racconigesi, mentre entra Candela in seconda linea.

Nel terzo set i monregalesi partono bene e si portano prima sul 4-1 con Menardo e poi sul 10-6 con Genesio, quindi sul 15-10 grazie ad un ace di Polizzi. Menardo ottiene il 18-12, un bel muro di Caldano vale il 22-18 ed infine Garelli con un ace realizza il punto del definitivo 25-21, mentre entra nuovamente Candela in seconda linea.

Sabato la capolista ospiterà il Cuneo allenato da Mario Barbiero, ex coach dei monregalesi per una stagione e mezza ai tempi della Serie A2, un avversario da affrontare con la giusta attenzione e determinazione perché sono una squadra composta da giovani tecnicamente e fisicamente di livello decisamente elevato, che da inizio stagione sono notevolmente cresciuti e, se nella giornata giusta, sono capaci di sconfiggere qualunque avversario.

RACCONIGI - VBC MONDOVI’ 0-3 (19-25,21-25,21-25)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Garelli, Caldano, Berutti, Fenoglio (L1), Matteo Basso (L2), Borsarelli, Candela, Marco Basso, Catena, Bertano. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.