A Marene in scena la commedia "Stoma a Bene" con la Banda Brusca

Sabato 12 aprile (ore 21), all’Auditorium “San Giuseppe” di Marene, in via Cravetta n. 2, torna in scena per la stagione teatrale 2024/2025 la “Banda Brusca” di Bene Vagienna con la commedia brillante in dialetto “STOMA (a) BENE!”

Ci troviamo in una piazza di paese e dove si incrociano le storie di coppie amorose volute o inventate. Con avventori improponibili per linguaggi e azioni sconclusionate, e artisti di dubbio valore che si credono geni, ed altro ancora..

Divertimento assicurato!

L’ingresso è libero, previa prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-stoma-a-bene-1267750207999

oppure consultando il sito: https://parrocchiamarene.it/auditorium/

Per info ed eventuale cancellazione della prenotazione scrivere a: auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com