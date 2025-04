Plastic Free Onlus guida l’azione ambientale a Tarantasca: appuntamento di Clean Up il 12 aprile

Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato leader nella lotta all’inquinamento da plastica in Italia, annuncia un’importante iniziativa di pulizia ambientale nel Comune di Tarantasca (CN). L’evento si terrà sabato 12 Aprile 2025, con ritrovo alle ore 10:00, e mira a rimuovere i rifiuti abbandonati, ripristinando il decoro di un’area significativa per la comunità e sensibilizzando sull’urgenza di un impegno collettivo per la tutela ambientale.

Nata nel 2019, Plastic Free Onlus si è rapidamente affermata come punto di riferimento nazionale, mobilitando oltre 250.000 volontari e rimuovendo milioni di chilogrammi di plastica e rifiuti dall’ambiente. La sua mission è chiara: informare e sensibilizzare sulla pericolosità della plastica monouso e dell’abbandono dei rifiuti, promuovendo azioni concrete come i clean up, progetti educativi nelle scuole e collaborazioni strategiche con enti locali e aziende.

L’appuntamento di Tarantasca si inserisce in questo quadro nazionale, focalizzandosi sulla Zona Produttiva Tarantasca Nord. Il punto di incontro per i partecipanti è il Piazzale centrale nella Zona Industriale, facilmente raggiungibile tramite il seguente link Google Maps: https://maps.app.goo.gl/LkNroY7oQLvpB3y96. I referenti locali dell’associazione, Federico (347 2377756), Silvia (338 8107949) e Carlotta (348 4262789), coordineranno le operazioni sul campo, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza.

L’Amministrazione Comunale di Tarantasca, che ha concesso il patrocinio all’evento e siglato il protocollo d’intesa con la Onlus, sottolinea l’importanza di queste iniziative per il territorio:

“Siamo fieri di sostenere Plastic Free Onlus in questa importante iniziativa. Prendersi cura del nostro territorio è una responsabilità condivisa e vedere la comunità mobilitarsi, guidata da un’organizzazione così dedicata, è un segnale molto incoraggiante. Invitiamo tutti i cittadini, ragazzi, famiglie, adulti a unirsi a questa giornata ecologica.” – Giancarlo Armando, Sindaco del Comune di Tarantasca.



"Questa giornata non è solo un atto di pulizia, ma un momento di educazione civica e ambientale fondamentale. Ringraziamo Plastic Free e tutti i suoi referenti collaboratori per aver portato questa iniziativa a Tarantasca e le associazioni del territorio per aver accettato l’invito a collaborare attivamente." – Dario Busso, Manuel Cesana e Nicolò Bertaina, Assessore e Consiglieri del Comune di Tarantasca.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Centallo-Villafalletto, l’Associazione Gruppo Amici della Biblioteca, la Protezione Civile di Tarantasca e il Gruppo Eventi Tarantasca, dimostrando un forte spirito di cooperazione locale per un obiettivo comune.

Partecipazione e norme di sicurezza

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini desiderosi di contribuire. Per ragioni organizzative, è richiesta l’iscrizione gratuita direttamente al seguente link specifico per l’evento di Tarantasca:

Link Iscrizione: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/10875/12-apr-tarantasca

(In alternativa, è possibile scansionare il QR Code presente sulla locandina ufficiale).

Per garantire la sicurezza di tutti, si raccomanda ai volontari di presentarsi con abbigliamento comodo e scarpe chiuse e resistenti. L’uso dei guanti da lavoro è obbligatorio (mai toccare i rifiuti a mani nude). Saranno inoltre consegnate le magliette ufficiali Plastic Free fino a esaurimento scorte.

È fondamentale prestare massima attenzione durante la raccolta. Come da linee guida Plastic Free, i partecipanti sono istruiti a non toccare, spostare o aprire rifiuti potenzialmente pericolosi (es. siringhe, frammenti di vetro o metallo taglienti, contenitori chiusi con liquidi sconosciuti, materiali speciali come lastre di eternit, batterie, rifiuti di origine ignota, carcasse di animali, oggetti di sospetta natura militare o esplosiva). Qualsiasi ritrovamento di questo tipo deve essere immediatamente segnalato ai referenti Plastic Free presenti (Federico, Silvia, Carlotta), i quali sono formati per attivare le procedure corrette e, se necessario, allertare le autorità competenti.

Unirsi al clean up di Plastic Free è un modo tangibile per fare la differenza nella propria comunità e contribuire alla mission più ampia di un pianeta libero dall’inquinamento da plastica, operando sempre in sicurezza.

Contatti per l’evento (Referenti Plastic Free):

Federico: 347 2377756

Silvia: 338 8107949

Carlotta: 348 4262789