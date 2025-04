Dalle origini a oggi: una breve storia della sigaretta elettronica

Dall’intuizione iniziale fino all’affermazione sul mercato internazionale, questo dispositivo ha attraversato diverse tappe evolutive che meritano di essere approfondite con un approccio rigorosamente storico e tecnologico.

Le radici dell'idea: i primi concetti

Sebbene la sigaretta elettronica come la conosciamo sia un'invenzione del XXI secolo, l'idea di un dispositivo alternativo per l'erogazione di vapore tramite inalazione non è del tutto nuova. Già nel 1963, Herbert A. Gilbert brevettò negli Stati Uniti un apparecchio descritto come "una sigaretta senza fumo e senza tabacco".

Il suo progetto mirava a sostituire la combustione del tabacco con l'emissione di vapore acqueo aromatizzato. Tuttavia, nonostante il brevetto, l'invenzione di Gilbert non raggiunse mai la fase di produzione commerciale e rimase per lungo tempo un concetto sulla carta.

L'invenzione moderna: Hon Lik e la nascita del dispositivo attuale

La svolta avvenne nei primi anni 2000. Hon Lik, un farmacista cinese, è universalmente riconosciuto come l'inventore della moderna sigaretta elettronica. Motivato da ragioni personali, iniziò a lavorare allo sviluppo di un dispositivo capace di vaporizzare una soluzione liquida attraverso il riscaldamento.

Il primo prototipo utilizzava un elemento piezoelettrico per generare vapore, ma questa tecnologia si rivelò poco efficiente. Hon Lik passò quindi a un sistema basato su una resistenza riscaldante alimentata da una batteria, che vaporizzava il liquido contenuto in una cartuccia.

Questo design costituì la base per la prima sigaretta elettronica commercializzata. Nel 2003, Hon Lik brevettò la sua invenzione e l'azienda per cui lavorava avviò la produzione e la commercializzazione del dispositivo, inizialmente sul mercato cinese.

I primi passi sul mercato e l'espansione internazionale

Il prodotto brevettato da Hon Lik iniziò a diffondersi in Cina e, a partire dal 2006-2007, fece il suo ingresso sui mercati internazionali. I primi modelli commercializzati, spesso definiti di "prima generazione", erano esteticamente molto simili alle sigarette tradizionali ("cig-a-likes").

Erano generalmente composti da tre parti (batteria, atomizzatore, cartuccia pre-riempita) o due (batteria e cartomizzatore, che univa atomizzatore e cartuccia). Questi dispositivi erano semplici da usare ma offrivano prestazioni e autonomia limitate.

Evoluzione tecnologica e diversificazione dei prodotti

La vera espansione del mercato delle sigarette elettroniche coincise con una rapida evoluzione tecnologica. Ben presto apparvero dispositivi di "seconda generazione", come i modelli eGo, caratterizzati da batterie più potenti e durature e, soprattutto, da serbatoi ricaricabili manualmente dall'utente con liquidi venduti separatamente.

Successivamente, emerse la "terza generazione", rappresentata dai cosiddetti Big Battery o "Mod". Questi dispositivi, spesso di forma tubolare o a scatola, offrivano batterie ancora più capienti, la possibilità di regolare parametri come il voltaggio o il wattaggio erogato, e l'uso di atomizzatori rigenerabili, in cui l'utente poteva costruire autonomamente le resistenze (coil). Ciò aprì le porte a un'ulteriore personalizzazione delle prestazioni e della produzione di vapore.

Più di recente, si è assistito alla diffusione dei sistemi Pod Mod, che cercano di unire la praticità dei primi modelli con prestazioni migliori, utilizzando cartucce contenenti liquido e resistenza, spesso ricaricabili o sostituibili.

Il "boom" e la diffusione globale

Tra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010, il mercato delle sigarette elettroniche ha vissuto una crescita esponenziale. Il numero di produttori si è moltiplicato, così come la varietà di dispositivi e liquidi disponibili.

Sono nati negozi specializzati, siti web dedicati, forum di discussione e fiere di settore, creando una vera e propria sottocultura legata al mondo del "vaping" (termine inglese per indicare l'atto di utilizzare una sigaretta elettronica).

Dall'idea pionieristica di Gilbert all'invenzione commercialmente valida di Hon Lik, fino alla miriade di dispositivi disponibili oggi, la sigaretta elettronica ha percorso un cammino significativo in meno di due decenni.

La sua storia è un esempio di come un'innovazione tecnologica possa rapidamente evolversi e generare un mercato globale complesso e diversificato. La continua evoluzione dei dispositivi e dei liquidi suggerisce che la storia tecnologica di questo prodotto è ancora in divenire.

















