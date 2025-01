Borgo San Dalmazzo: le iniziative per il Giorno della Memoria 2025

Sabato 25 gennaio, ore 20.45, sul palco dell’Auditorium Civico andrà in scena “Racconto su Treblinka”, reading teatrale con Alessia Olivetti ed Eugenio Gradabosco tratto da “Uno scrittore in guerra” di Vasilij Grossman. Lo spettacolo è prodotto dall’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, biglietti in distribuzione presso l’Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzo (via Vittorio Veneto, 19 – tel. +39 0171 266 080 / e-mail: iatborgo@visitcuneese.it ).



Domenica 26 gennaio, ore 16, presso la chiesa di Santa Croce a Borgo San Dalmazzo, Santa Messa in suffragio dei deportati defunti in collaborazione con l’ANED – Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti.



Alle 16.45, nel salone ASL CN1 in piazza don Raimondo Viale, presentazione del cortometraggio di illustrazioni “La storia di Henoch Zwirblanski” a cura dell’autrice, Adriana Muncinelli. Il contenuto video, realizzato da Progetto Cantoregi (voce di Alessio Giusti, illustrazioni di Valeria Cardetti e montaggio a cura di Fabio Ferrero), narra la vita di un giovane ebreo nato a Vilnius all’inizio del Novecento, internato nel campo di Borgo San Dalmazzo e poi deportato ad Auschwitz. Seguirà “Il Tesoro della Storia”, momento di riflessione a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo S. Grandis.

.Alle ore 17.45, appuntamento con la Marcia dei Lumini, con cui ogni anno si ricordano le deportazioni da Borgo San Dalmazzo che tra il novembre 1943 e il febbraio 1944 condussero 357 ebrei italiani e stranieri al campo di sterminio di Auschwitz. La marcia si snoderà attraverso il centro della città, ripercorrendo il tragitto che portò gli ebrei dal campo alla stazione ferroviaria, ora sede del Memoriale e del vicino percorso museale MEMO4345 . Davanti ai vagoni merci che ricordano l’ultimo viaggio dei perseguitati saranno deposti i lumini, simbolo di impegno alla memoria e di speranza per un presente di pace. Ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo il compito di scandire i nomi dei deportati, mentre l’intervento conclusivo della giornata sarà affidato a Domenico Ravetti, Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte e Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte.

Lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, è prevista l’apertura straordinaria per la fruizione libera e gratuita di MEMO4345, il percorso multimediale storico-didattico che dà voce al Memoriale della Deportazione. Le video-narrazioni dell’allestimento saranno a disposizione del pubblico dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18. L’apertura straordinaria sarà replicata, con le stesse modalità, il 15 febbraio, 81° anniversario della seconda deportazione da Borgo San Dalmazzo.



Giovedì 13 febbraio, ore 21, presso la sala Beppe Rosso del Museo dell’Abbazia, l’associazione Pedo Dalmatia propone l’incontro “Con Primo Levi sulle tracce Rumkowski – Percorso letterario nella zona grigia” a cura del prof. Alessandro Giordanetto. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Sempre sabato 15 febbraio, a partire dalle ore 10, presso gli spazi della Biblioteca Civica Anna Frank, attività di lettura e laboratorio incentrata sul libro illustrato “Oltre le montagne – storia di una bambina ebrea e del suo cammino verso la libertà” a cura delle autrici, Debora e Chiara Fantino. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.