Cuneo, in Conitours la visita degli assessori regionali Chiarelli e Bongioanni: “La Granda ‘nave scuola’ per l’intera Regione nella gestione della proposta turistica”

“Funzionate, e questo vi viene riconosciuto dall’intera Regione, non perché siete 'Granda', ma perché siete concreti e valevoli. Il cuneese è vera ‘nave scuola’ per ogni singolo territorio e associazione turistica piemontese”.

Parole di stima e riconoscimento per un settore – dati alla mano – in costante espansione quelle che l’assessore regionale al Turismo Marina Chiarelli ha riservato oggi (giovedì 10 aprile) al sistema turistico del cuneese nella forma del consorzio Conitours. E proprio la nuova sala multimediale dell’outdoor, nella sede di ATL e Conitours, ha ospitato l’incontro l’assessore e il collega Paolo Bongioanni. Presenti anche Daniela Salvestrin di ATL, Beppe Carlevaris di Visit Piemonte e il direttore tecnico di Conitours Armando Erbì.

Un settore in costante crescita: le ATL della Granda contano oltre 1 milione di arrivi l’anno

Proprio Erbì ha illustrato le particolarità e i punti di forza del consorzio, i cui ricavi per il 2024 hanno toccato quota 958.913,31 euro. Una realtà più che in salute che rispecchia gli ottimi dati dell’Osservatorio Turistico Regione Piemonte relativamente all’andamento del settore nei dodici mesi passati: l’attività delle due Atl cuneesi valgono in totale oltre un milione di arrivi e oltre 2,5 milioni di presenze, con 690 mila arrivi e 1,5 milioni per i territori di Langhe, Roero e Monferrato e 420 mila arrivi e 1,08 milioni di presenze per quello cuneese.

“Nella nostra Casa del Turismo facciamo sistema, e viviamo concretamente la sintesi della legge regionale sui consorzi e il sistema turistico – ha detto Erbì -. Le aziende nostre associate sono tantissime e toccano tutti gli aspetti del settore; allo stesso modo siamo parte di una serie di progetti importanti, tra cui l’Alcotra che vede Limone Piemonte come capofila e guarda alla Liguria e alle valli circostanti”.

A livello regionale il settore turistico nel 2024 ha contato 6,28 milioni di arrivi e 16,89 milioni di presenze, in un contesto che ha visto il boom di visitatori da USA e Cina e, allo stesso tempo, il consolidamento dei mercati “storici” di riferimento di Germania, Francia e Belgio. Il Piemonte cresce più della media nazionale, insomma, e aumentano anche i volumi e i tempi di permanenza: la crescita del totale del numero di camere negli ultimi 10 anni e di +57,3% e +55,1% quella dei posti letto.

Chiarelli: “Serve fare più rete, uno scambio interregionale”

Quello della Chiarelli a Cuneo è stato quasi un ‘ritorno a casa’: “Questo è il primo luogo che ho visitato come assessore al Turismo – ha detto – ed è bello constatare come continui a rimanere esempio fondamentale per l’intera realtà regionale di buone pratiche, tra cui l’apertura di una vera e propria Casa del Turismo è solo un fattore”.

“Serve però uscire sempre di più dai confini territoriali, guardare all’esterno – ha aggiunto -. Puntare alla creazione di uno scambio interregionale tra ATL e consorzi, fare più rete, fare più squadra. Mettere in correlazione le diverse anime del Piemonte tramite azioni sinergiche specifiche e concrete che lavorino, anche, sulle infrastrutture di collegamento come gli aeroporti: Sicilia e Toscana, in questo, sono state maestre ed è lì che dobbiamo guardare”.

“In conclusione, faccio i complimenti a chi, ogni giorno, lavora concretamente nel nostro settore – ha detto ancora Chiarelli -. Fate un lavoro difficile e meno riconosciuto di quanto dovrebbe, e anche su questo dobbiamo lavorare”.