La Regione stanzia 12 milioni per sostenere imprese cinematografiche e audiovisive. Agevolazioni fino a 400 mila euro per progetto

La Regione Piemonte rafforza il proprio ruolo di hub nazionale e internazionale dell’audiovisivo con un investimento da 12 milioni di euro per sostenere imprese cinematografiche e audiovisive. La Giunta regionale ha approvato la nuova misura “Piemonte Film TV Fund” per il biennio 2026–2027, nell’ambito del PR FESR 2021–2027.

Un intervento strategico che punta a consolidare la crescita del comparto, attrarre nuove produzioni sul territorio e generare occupazione qualificata, rafforzando un ecosistema che negli ultimi anni ha già dimostrato forte capacità di sviluppo.

«Con questo investimento vogliamo rendere il Piemonte sempre più competitivo nel panorama internazionale dell’audiovisivo, sostenendo concretamente le imprese e creando nuove opportunità di lavoro e sviluppo per i territori. Il cinema e l’audiovisivo non sono solo cultura, ma anche industria, innovazione e identità» dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e Marina Chiarelli, assessore alla Cultura e Andrea Tronzano assessore al Bilancio.

La misura si inserisce nella strategia regionale per la competitività delle PMI e prevede contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere cinematografiche, televisive e digitali, incluse produzioni seriali e di animazione.

Le agevolazioni potranno raggiungere fino a 400 mila euro per progetto, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese, a cui è destinata una quota significativa delle risorse.

L’obiettivo è duplice: da un lato sostenere la produzione e la crescita delle imprese già presenti, dall’altro attrarre nuovi investimenti e favorire il reinsediamento sul territorio di realtà produttive, contribuendo allo sviluppo dell’indotto e alla valorizzazione delle infrastrutture regionali.

«Il Piemonte oggi è una vera capitale del cinema: continuiamo a investire in un sistema che mette insieme creatività, competenze e capacità produttiva. Questa misura è un ulteriore passo per rafforzare una filiera che genera valore economico, occupazionale e culturale» concludono Cirio, Chiarelli e Tronzano.

Con il nuovo Piemonte Film TV Fund, la Regione consolida una visione chiara: fare della cultura – e in particolare dell’audiovisivo – una leva concreta di crescita, capace di unire territorio, imprese e nuove generazioni in un sistema sempre più competitivo e internazionale.