Bra, si interviene per sistemare i marciapiedi e il porfido di via Barbacana

Nella mattinata di giovedì 2 aprile prenderanno il via i lavori di sistemazione dei marciapiedi in pietra di Luserna lungo via Barbacana, nonché del tratto della via dotata di pavimentazione in porfido.

Per rendere possibile l’intervento viene disposto per la giornata del 2 aprile un divieto di sosta lungo la strada a partire dalle 7,30 e, dalle 8,30, un divieto di transito nel tratto compreso tra via Bonino e piazza Caduti per la Libertà, con deviazione obbligatoria in via Bonino, fino al termine dei lavori. (ord. 139 e 141/26).