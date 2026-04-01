Call raccoglie proposte educative per l’infanzia a Fossano, Saluzzo e Savigliano

Fino al 17 aprile è possibile rispondere alla call del Sistema Bibliotecario di Fossano, Saluzzo e Savigliano che, in collaborazione con Noau | officina culturale, raccoglie e seleziona iniziative culturali ed esperienze ludico-educative per l’infanzia

Associazioni, enti e realtà del territorio hanno tempo fino a venerdì 17 aprile per rispondere alla call del Sistema Bibliotecario di Fossano, Saluzzo e Savigliano che, in collaborazione con Noau | officina culturale, raccoglie e seleziona iniziative culturali ed esperienze ludico-educative per l’infanzia.

Con l’obiettivo di costruire un calendario condiviso si cercano, infatti, proposte per bambini della fascia 0-6 anni, inclusive e accessibili a diversi bisogni, esperienziali, basate su partecipazione attiva e scoperta e replicabili nelle diverse sedi del Sistema. Per partecipare è sufficiente compilare il questionario online che è possibile trovare sul sito del Sistema Bibliotecario all’indirizzo www.sbfossano.it entro venerdì 17 aprile. Le proposte saranno valutate dalle biblioteche e i soggetti proponenti selezionati verranno ricontattati. Per informazioni scrivere a info@sbfossano.it o chiamare il numero 0172/699700.

“Le biblioteche sono spazi vivi, in cui la cultura diventa esperienza condivisa fin dai primi anni di vita. Con questa call vogliamo coinvolgere il territorio per costruire insieme nuove opportunità di crescita, accessibili e inclusive per tutte le famiglie”, spiega Donatella Rattalino, assessora alla Cultura del Comune di Fossano.

La call, che rientra nel progetto “Allin” sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Cultura per Crescere 2025” giunto alla sua quarta edizione, è dedicata a chi crea esperienze con l’infanzia, la cultura, l’educazione e la creatività nei territori di Fossano, Saluzzo e Savigliano e vuole contribuire a generare benessere, crescita e relazione attraverso libri e non solo. “Allin” lavora sul benessere delle famiglie 0-6 attraverso la cultura, portando nelle biblioteche letture ad alta voce e attività partecipative. Accanto a questo, nasce “Biblioteca Itinerante Inclusiva”, sostenuto dalla Fondazione CRC attraverso il bando “Impegnati nei Diritti”, che amplia lo sguardo e mette al centro l’inclusione e la fragilità cognitiva, coinvolgendo il territorio in un lavoro di rete.