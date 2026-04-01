Garessio, installate due nuove colonnine elettriche per la ricarica delle auto

Ultimati i lavori per l’installazione di due nuove colonnine per auto elettriche a Garessio che ora, sul territorio comunale, avrà quattro punti di ricarica.
Le due nuove colonnine sono state installate una nel parcheggio in prossimità dello svincolo per il Colle di Casotto, lungo la strada statale 28 e l’altra in piazza Indemini, nelle immediate vicinanze della caserma dei carabinieri.
"Al momento - spiegano dal Comune - non sono ancora attive, ma entreranno presto in servizio, rendendo pienamente operativo un servizio atteso".
L’iniziativa è stata resa possibile grazie a una convenzione con Poste Italiane, che ha consentito al Comune di realizzare l’intervento senza alcun costo diretto.