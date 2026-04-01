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Attualità | 01 aprile 2026, 10:22

Fossano, nuove divise per i volontari dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco

Col supporto della Cassa di Risparmio di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Fossano, nuove divise per i volontari dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco

Il gruppo fossanese dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari ha di recente provveduto alla sostituzione del vestiario usurato, utilizzato in occasione dei tantissimi servizi, con il supporto della Cassa di Risparmio di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. Da anni i volontari Anvvfv della città degli Acaja sono attivi all'interno del C.A.V.O. - il coordinamento comunale delle associazioni di volontariato operativo - nonché presenti per l'assistenza alle numerose manifestazioni e feste patronali locali come il Motoraduno, Expoflora, la Festa delle famiglie, Coloratissimo Autunno e San Giovenale.

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