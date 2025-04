Ciclismo, Luca Gugnino regala la prima vittoria alla Vigor

Ed è subito vittoria! Nella Giornata Azzurra che ha aperto a Castelletto sopra Ticino nel novarese, la stagione piemontese delle categorie allievi ed esordienti su strada, il sodalizio della Vigor Cycling Team di Claudio e Silvio Mattio è andato immediatamente a segno. Il merito è da attribuire, manco a dirlo, a Luca Gugnino, attesissimo alla vigilia. E nella categoria allievi il corridore di Boves ha prontamente lasciato il segno imponendosi con una lunga volata da par suo (96 i partenti). Classe 2009, 16 anni recentemente compiuti, Luca Gugnino campione regionale in carica della categoria allievi con sei vittorie, tre secondi e due terzi posti incassati lo scorso anno, si è puntualmente confermato come uno dei maggiori talenti del settore anche per l'annata in corso. Bene anche Jacopo Galfrè, protagonista di una fuga insieme ad altri sette compagni di avventura a metà gara. Sfortunato invece Nicolò Migliore, costretto all'abbandono in seguito a una caduta. Tra gli esordienti i quattro presenti della Vigor ai nastri di partenza, ovvero Jacopo Altare del primo anno, Gioele Barra, Jacopo Martino e Dennis Solavaggione del secondo, si sono generosamente battuti portando a termine la corsa.

Ma la Vigor ha vissuto un fine settimana da incorniciare anche in chiave organizzativa, allestendo la due giorni dei Campionati Italiani di mountain bike 2025 della FSSI-Federazione Sport Sordi Italia. La rassegna tricolore, disputata sotto gli occhi della sindaca Stefania Dalmasso, del presidente del club Claudio Mattio e con l'incoraggiamento di Pietro Mattio "enfant du pays" in forza alla "cantera" della Visma, si è articolata in due prove, disputate sabato nella cronoscalata di Piasco e ventiquattro ore dopo sulla pista di Rossana in località Bianciot.

Infine, sul medesimo tracciato da segnalare che mercoledi dalle ore 18 alle 19.30 proseguiranno i corsi di scuola di mountain bike seguiti, tra gli altri, dal collaboratore tecnico Federico Barberis.

Insomma, una stagione nata con i migliori auspici sotto ogni aspetto.